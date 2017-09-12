Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avro Avustralya Rohingya
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

Michael O'Neill hakim karşısına çıkacak

- Alkollü araç kullanırken tutuklanan Kuzey İrlanda Teknik Direktörü O'Neill, 10 Ekim'de yargılanacak

Michael O'Neill hakim karşısına çıkacak


İSTANBUL (AA) - Alkollü araç kullanırken tutuklanan Kuzey İrlanda Teknik Direktörü Michael O'Neill, 10 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

İngiliz basınında yer alan habere göre, İskoçya'nın başkenti Edinburgh yakınlarında pazar günü polis tarafından durdurulan 48 yaşındaki O'Neill, alkollü araç kullandığının tespit edilmesinin ardından tutuklandı. Deneyimli teknik adamın, 10 Ekim'de hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

2012 yılında göreve gelen O'Neill yönetiminde tarihinin en başarılı dönemlerinden birini geçiren Kuzey İrlanda, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turuna çıkmayı başardı.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde de iyi bir performans sergileyen Kuzey İrlanda, Almanya'nın 24 puanla lider olduğu C Grubu'nda 19 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu ise, teknik direktör Michael O'Neill'in durumundan haberdar olduklarını ve konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını açıkladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Alkollü AraçEdinburghİskoçyaKuzey İrlandaMichael O'Neill
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5