Michael O'Neill hakim karşısına çıkacak





İSTANBUL (AA) - Alkollü araç kullanırken tutuklanan Kuzey İrlanda Teknik Direktörü Michael O'Neill, 10 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

İngiliz basınında yer alan habere göre, İskoçya'nın başkenti Edinburgh yakınlarında pazar günü polis tarafından durdurulan 48 yaşındaki O'Neill, alkollü araç kullandığının tespit edilmesinin ardından tutuklandı. Deneyimli teknik adamın, 10 Ekim'de hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

2012 yılında göreve gelen O'Neill yönetiminde tarihinin en başarılı dönemlerinden birini geçiren Kuzey İrlanda, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turuna çıkmayı başardı.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde de iyi bir performans sergileyen Kuzey İrlanda, Almanya'nın 24 puanla lider olduğu C Grubu'nda 19 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu ise, teknik direktör Michael O'Neill'in durumundan haberdar olduklarını ve konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını açıkladı.