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Milan, 1 puanı Hakan'la kurtardı

- İtalya Serie A'daki mücadelede 1-0 geriye düşen Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı

Milan, 1 puanı Hakan'la kurtardı


İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, deplasmanda Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 19. hafta mücadelesinde altı maçtır mağlup olmayan Fiorentina, son iki karşılaşmada sahadan puansız ayrılan Milan'ı ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 71. dakikasında Fiorentina, Giovanni Simeone'nin golüyle öne geçti. İkinci yarıda Fabio Borini'nin yerine oyuna giren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 74. dakikada takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fiorentina ve Milan sahadan birer puanla ayrıldı.

Yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso ile ligde çıktığı beş maçta sadece bir galibiyet alabilen Milan, puanını 25 yaptı. Fiorentina ise 27 puana çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
FiorentinaHakan Çalhanoğluİtalya Birinci Futbol LigiMilan
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