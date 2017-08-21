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Milan yeni sezona galibiyetle başladı

- Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği ilk hafta maçında Milan, Crotone'u 3-0 mağlup etti

Milan yeni sezona galibiyetle başladı


ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2017-2018 sezonunun ilk haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, deplasmanda Crotone'u 3-0 yendi.

Crotone kentindeki Ezio Scida Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Maurizio Mariani yönetti.

Karşılaşmaya konuk ekip Milan, hızlı başladı. Kırmızılı-siyahlı takım, 6. dakikada Fildişi Sahilli oyuncusu Franck Kessie'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip, 18. dakikada Patrick Cutrone ile farkı 2'ye çıkardı. Milano temsilcisi, bu golden 5 dakika sonra İspanyol oyuncu Suso ile skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Milan'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Milan 3 puanı 3 golle aldı. Hakan Çalhanoğlu, müsabakada 90 dakika mücadele etti.

Bu sonuçla, Serie A'da şampiyonluk için favoriler arasında gösterilen Milan, ligde yeni sezona galibiyetle başladı.

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CrotoneFutbolHakan ÇalhanoğluMilanSerie A
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