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Milan'a Portekizli golcü

Kırmızı-siyahlı İtalyan ekibi Milan, forvet Andre Silva'yı renklerine bağladı.

Milan'a Portekizli golcü

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Portekizli forvet Andre Silva'yı transfer etti.

Serie A'da gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Milan, Portekiz'in Porto Kulübünden 21 yaşındaki Silva'yı 2022 yılına kadar kadrosuna kattı.

Milan Kulübünden yapılan açıklamada, Andre Silva'nın bugün sağlık kontrolünden geçtiği ve öğleden sonra kendisini 5 yıllığına kırmızı-siyahlı ekibe bağlayan anlaşmaya imza attığı belirtildi.

Andre Silva, geride kalan sezon Porto formasıyla 44 maçta 21 gol atmıştı.

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