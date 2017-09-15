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Milan'da Conti şoku

Kırmızı-siyahlıların sağ beki geçirdiği sakatlık sebebiyle 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Milan'da Conti şoku

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’ın sağ beki Andrea Conti’nin, geçirdiği sakatlık sebebiyle sahalardan 6 ay uzak kalacağı bildirildi.

Milan Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun geçirdiği sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde, sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.

Conti’nin yarın ameliyat edileceği ve iyileşme süresinin 6 ayı bulacağı ifade edildi.

Milan, Conti’yi bu yaz transfer döneminde Atalanta’dan 24 milyon avro bedelle transfer etmişti.

Muhabir: Barış Seçkin

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Andrea ContiItalyaMilanSerie ASpor
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