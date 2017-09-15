Milan'da Conti şoku

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’ın sağ beki Andrea Conti’nin, geçirdiği sakatlık sebebiyle sahalardan 6 ay uzak kalacağı bildirildi.
Milan Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun geçirdiği sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde, sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.
Conti’nin yarın ameliyat edileceği ve iyileşme süresinin 6 ayı bulacağı ifade edildi.
Milan, Conti’yi bu yaz transfer döneminde Atalanta’dan 24 milyon avro bedelle transfer etmişti.
Muhabir: Barış Seçkin