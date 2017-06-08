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Milan'dan sol beke transfer

- İtalya Serie A ekibi, Wolfsburg'un İsviçreli savunma oyuncusu Rodriguez'i renklerine bağladı

Milan'dan sol beke transfer


İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan, İsviçreli savunma oyuncusu Ricardo Rodriguez'i kadrosuna kattı.

Çinli yatırımcılar tarafından satın alınan ve yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Milano temsilcisi, Mateo Musacchio'nun ardından ikinci transferi de savunmaya yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Almanya'nın Wolfsburg takımından transfer edilen Rodriguez ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Bonservis bedeline ilişkin bir açıklama yapılmazken, İtalya basını, Milan'ın 2020-2021 sezonu sonuna kadar mukavele imzaladığı 24 yaşındaki sol bek oyuncusu için Wolfsburg'a yaklaşık 18 milyon avro ödeyeceğini iddia etti.

Kariyerine ülkesinin Zürih takımında başlayan Rodriguez, Ocak 2012'de itibaren 4,5 sezon Wolfsburg forması giydi.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolMilanRicardo RodriguezSerie A
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