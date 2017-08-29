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Milli atlet Escobar'dan anlamlı ziyaret

- 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Yasmani Copello Escobar, Avrasya Özel Çocuklar Derneğini ziyaret etti

Milli atlet Escobar'dan anlamlı ziyaret


İSTANBUL (AA) - 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide ikinci olarak gümüş madalya kazanan milli sporcu Yasmani Copello Escobar, Avrasya Özel Çocuklar Derneğine bir ziyarette bulundu.

Yasmani Copello Escobar, derneğin Maltepe'deki merkezinde özel çocuklarla bir araya geldi. Milli atlet, ziyarette derneğe iki trambolin hediye etti.

Ziyaret öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Yasmani Copello Escobar, kendisi için çocukların mutluluğunun çok önemli olduğunu söyledi.

Escobar, dernekte çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çok doğallar, çok güzeller. Trambolinlerin, derneğin güzel çalışmalarına katkı yapacağı için çok mutluyum. Daha sportif olacaklar. Gelecekte de özel çocuklarla farklı projelerde yer almak isterim." ifadelerini kullandı.

Avrasya Özel Çocuklar Derneğinin kurucu başkanı Aysu Umut ise Yasmani Copello Escobar'ın ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Dernekte eğitim alan çocukların Süper Lig'de Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maça alınmamasını hatırlatan Umut, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız bir olay sonucunda bu ziyaret gerçekleşti. Her olaydan olumlu sonuçlar çıkarmayı biliyoruz. Özel çocuklarla çalışıyoruz, Yasmani'nin aramızda olması gurur verici. Çocuklarımız özel çocuklar, sporla ilgililer. Sporcularımızı tanıyorlar. Gönüllü çalışmalarla kendimizi idare eden derneğiz. Normal derneklerden daha farklıyız, eğitim derneğiyiz. Eğitim vererek ailelerimizin yaşamlarını kaliteli hale getirmeye çalışıyoruz. Kimseye yardım etmeyiz, kumanya vermeyiz. Çocuklarımıza ve ailelerine eğitim vererek yardım ederiz. Yasmani'ye teşekkür ediyorum. Yaşadığımız olay sonrasında hemen aradı, bizimle bir araya gelmek istedi. Çocuklarımızın gönüllerini almak istedi."

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