Milli atlet Furkan Şen, hedef büyüttü





ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Babasının desteğiyle başladığı atletizmde 2016 Rio Olimpiyatları'na katılmayı başaran milli sporcu Furkan Şen, hedefini, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 100 ve 200 metre koşmak olarak belirledi.

İstanbul Bağlarbaşı İlkokulunda okurken, beden eğitimi öğretmeni Hatice Sarıkaya Baykan tarafından fark edilen Furkan, antrenman sahası ile evinin arasındaki mesafenin uzak olması nedeniyle annesinin tedirginliğine karşın, babasının desteğiyle okul takımına girdi.

Elde ettiği derecelerle bütün ailesinin desteğini alan ve milli sporcu olan Furkan, 2016 Rio Olimpiyatları'nda 4x100 bayrak takımda yer alarak ilk olimpiyat deneyimini yaşadı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 100 ve 200 metrede koşmayı hedefleyen Furkan, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.





- Rio'da yedek kaldı





Milli sporcu Furkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokul bahçesinde beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedildiğini belirtti.

Antrenman yaptıkları statla evlerinin arasında mesafe olduğunu anlatan Furkan, "Annem biraz tedirgindi. Çünkü, İstanbul büyük bir şehirdi ve ben ufaktım. Fakat babam çok destekçiydi. Daha sonra madalyalar gelince destek tam gaz devam etti." diye konuştu.

Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra 2010 Balkan Yıldızlar Şampiyonası'nda 100 metrede üçüncü, 2012'de Balkan Gençler Şampiyonası'nda birinci, 2013 Balkan Şampiyonası'nda gençler 200 metrede birinci, 100 metrede ikinci, 2016'da Balkan Şampiyonası'nda 4x100 bayrak yarışında birinci olduğunu anlatan Furkan, 2016 Rio Olimpiyatı kadrosunda yedekte yer aldığını söyledi.





- Hedef, 2020 Tokyo Olimpiyatları





Furkan Şen, bayrak yarışında 4 asıl, 2 yedek olmak üzere 6 sporcunun yer aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İlk olimpiyatım benim için güzel bir tecrübeydi. Bundan sonraki hedeflerim de önümüzdeki sene Akdeniz Oyunları'nda madalya alabilmek. Sonra İslam Oyunları var. En büyük hedefim 100 ve 200 metrede olimpiyat barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmek."

Şu anda 100 metreyi 10,40, 200 metreyi ise 21,30 saniyede koştuğunu ifade eden Furkan, 2016 Rio Olimpiyatı için 100 metre barajının 10,10, 200 metre için de 20,50 olduğunu belirtti.