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Milli basketbolcuların hazırlık performansı umut veriyor

- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, hazırlık döneminde yaptığı 9 müsabakanın 7'sini kazandı - Ay-yıldızlı ekip hazırlık müsabakalarında, maç başına 78,5 sayı atarken, potasında ise 70,7 sayı gördü

Milli basketbolcuların hazırlık performansı umut veriyor


İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, hazırlık döneminde yaptığı maçlarda umut verici bir performans ortaya koydu.

Başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde ilk kez bir uluslararası organizasyonda mücadele edecek ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonası öncesi İtalya ve İstanbul'da üçer, İsrail'de iki, Çekya'da da bir olmak üzere 9 hazırlık karşılaşması yaptı.

A Milli Takım, oynadığı bu hazırlık müsabakalarının 7'sini kazanırken, 2'isinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip hazırlık müsabakalarında, maç başına 78,5 sayı atarken, potasında ise 70,7 sayı gördü.


- İlk maçı İsviçre ile oynadı


A Milli Basketbol Takımı, hazırlık döneminde ilk maçını İsviçre ile oynadı.

Fiziksel yükleme kampına gittiği İtalya'nın Bormio kentinde oynanan müsabaka 88-53 ay-yıldızlı takımın üstünlüğüyle tamamlandı. Milliler, müsabaka sonunda oynanan 8 dakikalık periyodu ise 14-8 geride bitirdi.

Milli takım, Bormio kampının ardından İtalya'da Sardunya Turnuvası'na katıldı. Bu turnuvadaki ilk maçında Finlandiya'ya 93-88 yenilen Ufuk Sarıca'nın öğrencileri, ikinci müsabakada ise ev sahibi İtalya'ya 73-53 mağlup oldu.

Sardunya Turnuvası'nın ardından Çekya'ya geçen ay-yıldızlı ekip, bu ülkenin milli takımı ile oynadığı mücadeleyi 67-66 kazandı.

A Milli Takım, hazırlıkları çerçevesinde İsrail'de katıldığı turnuvadaki ilk maçında Slovenya'yı 86-84, ikinci karşılaşmasında da ev sahibi İsrail'i 84-83 mağlup etti.

Milliler, son üç hazırlık maçını İstanbul'da oynadı. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da Karadağ ile oynadığı iki müsabakadan 78-60 ve 84-70'lik skorlarla galip ayrılırken, Ukrayna ile yaptığı maçta da rakibine 79-55 üstünlük sağladı.


- Hazırlık maçları


A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynadığı maçlar ve skorları şöyle:

MaçSkor Türkiye-İsviçre 88-53 Türkiye-Finlandiya 88-93 Türkiye-İtalya 53-73 Türkiye-Çekya 67-66 Türkiye-Slovenya 86-84 Türkiye-İsrail 84-83 Türkiye-Karadağ 78-60Türkiye-Ukrayna79-55 Türkiye-Karadağ 84-70


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2017 Avrupa Basketbol ŞampiyonasıA Milli Basketbol TakımıBasketbolHazırlık Maçları
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