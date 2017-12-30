Milli biatloncu Öztunç, hedef büyüttü - Avusturya'da düzenlenen IBU Cup 3'te Türkiye rekoru kıran Zana Öztunç, gözünü daha büyük başarılara dikti - Yüksekovalı milli sporcu Öztunç: "Bayrağımızı Avrupa genelinde en iyi şekilde dalgalandırıp, daha büyük başarılara imza atmak istiyorum" - Milli takım antrenörü Ören: "Artık dünya podyumlarında varlığımızdan herkes haberdar. Varlığımızı dünyaya hissettirdik"



HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Avusturya'da düzenlenen 3. Uluslararası Biatlon Birliği Kupası'nda (IBU Cup 3) Türk Milli Takımı adına şimdiye kadarki en iyi puanı alan milli sporcu Zana Öztunç, gözünü daha büyük başarılara dikti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan milli sporcu Zana Öztunç, söz konusu organizasyonda Türkiye rekoru kırdı.

İlçedeki kayak antrenörleri tarafından 12 yaşında keşfedildikten sonra spora başlayan Zana Öztunç, ulusal ve uluslararası alanda biatlon ve kayak yarışlarında elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.



Öztunç, bu yıl 14-17 Aralık'ta Avusturya'da gerçekleştirilen ve farklı ülkelerden 120 sporcunun katıldığı IBU Cup 3'te ilk gün 144 puanla 66. sırada yer aldı ve Türk sporcular adına en iyisi olan 146 puanı geçmeyi başararak, Türkiye rekoru kırdı. Öztunç, ikinci günde ise 136 puanla, kendisine ait olan rekorunu geliştirdi.



- "Bayrağımızı Avrupa'da dalgalandırmak istiyoruz"



Kariyerinde, kayaklı koşu serbest stilde Türkiye şampiyonluğu ve etap yarışlarında birçok derecesi bulunan 20 yaşındaki Zana Öztunç, 5-6 Ocak'ta Slovakya'da yapılacak IBU Cup 4 ve 12-13 Ocak'ta Almanya'da düzenlenecek IBU Cup 5'te daha iyi derece elde etmek için çalışmalarını Türk Milli Takımı Antrenörü Kenan Ören yönetiminde sürdürüyor.

Öztunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora başladığı ilk yılda hocalarının da desteği ile biatlon takımına seçildiğini söyledi. Her geçen yıl daha iyi seviyeye geldiğini ve 2013'te Balkan Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu anımsatan Öztunç, şöyle konuştu:



"Bu beni daha çok hırslandırdı ve önümü gördüm. Daha büyük başarılara imza atacağıma inandım. Takımdaki arkadaşlarımızla büyük mücadele verdik. İnşallah önümüzdeki beş yarışta zoru başararak, ülkemiz adına olimpiyatlara bir sporcu da gönderirsek bu ilk olacak. Bu sporda bizden daha çok geçmişi olan ülkeleri zorluyoruz. İnşallah üst üste puanlar alarak, dünya kupalarında yer alacağız artık. 2015'te Sırbistan'da ülkemizin bayrağını dalgalandırırken çok gururlandım. Bayrağımızı Avrupa genelinde en iyi şekilde dalgalandırıp, daha büyük başarılara imza atmak istiyorum." - "Varlığımızı dünyaya hissettirdik"



Antrenör Ören ise Yüksekova'da 30 yıldır kayak sporunun yapıldığını ve başarılı sporcuların yetiştiğini ifade etti.



Biatlon sporunun Türkiye'de yeni yeni yayılmaya başladığını dile getiren Ören, "İmkansızlıklar içinden bugüne gelen Zana, şu anda uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor. Zana, bugüne kadar Türkiye'de biatlon branşında elde edilen en iyi puana sahip." dedi.



Önümüzdeki hafta katılacakları yarışlar için çalışmalara devam ettiklerini anlatan Ören, şunları kaydetti: "İnanıyoruz ki Zana puanını daha da yenileyerek, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Zana'nın bu başarısında en büyük pay sahibi Türkiye Kayak Federasyonu. Hiçbir desteğini esirgemeden aylık maaşına kadar her şeyini karşılıyor. Hakkari Valimiz ve Kaymakamımızın da desteklerini esirgememeleri bizi sevindiriyor. Artık dünya podyumlarında varlığımızdan herkes haberdar. Varlığımızı dünyaya hissettirdik."

