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Milli boksörler Ukrayna'da

- Milliler, Avrupa Şampiyonası için Kharkiv kentine gitti

Milli boksörler Ukrayna'da

ANKARA (AA) - Türkiye Boks Milli Takımı, Ukrayna'da organize edilecek Avrupa Şampiyonası için bu ülkeye gitti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Kharkiv kentinde 16 Haziran'da başlayacak şampiyonada 9 sıklette mücadele edeceğini belirterek, Ukrayna'dan başarılı sonuçlarla dönmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Hazırlıklarını Kastamonu Kadıdağı Boks Milli Takım Kamp Merkezi'nde tamamlayan sporcuların Ukrayna'da da 4 gün kamp yapacaklarını ifade eden Gözgeç, "Millilerimizin Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için üzerimize düşenleri yaptık. Şimdi sıra onlarda." dedi.

Gözgeç, sporcuların tüm güçlerini ringe yansıtacaklarına olan inancını dile getirerek, "İnşallah bu önemli organizasyonda ülkemiz için önemli başarılar kazanırız. Şampiyonada yer alacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, şu sporculardan oluştu:

46-49 kilo: Muhammet Ünlü

52 kilo: Batuhan Çiftçi

56 kilo: Ali İhsan Alagaş

60 kilo: İbrahim Gökçek

64 kilo: Yasin Yılmaz

69 kilo: Onur Şipal

75 kilo: Birol Aygün

81 kilo: Cem Karlıdağ

91 kilo: Burak Aksın


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Avrupa ŞampiyonasıBoksTürkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp GözgeçTürkiye Boks Milli Takımı
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