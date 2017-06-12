Milli boksörler Ukrayna'da

ANKARA (AA) - Türkiye Boks Milli Takımı, Ukrayna'da organize edilecek Avrupa Şampiyonası için bu ülkeye gitti.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Kharkiv kentinde 16 Haziran'da başlayacak şampiyonada 9 sıklette mücadele edeceğini belirterek, Ukrayna'dan başarılı sonuçlarla dönmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Hazırlıklarını Kastamonu Kadıdağı Boks Milli Takım Kamp Merkezi'nde tamamlayan sporcuların Ukrayna'da da 4 gün kamp yapacaklarını ifade eden Gözgeç, "Millilerimizin Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için üzerimize düşenleri yaptık. Şimdi sıra onlarda." dedi.
Gözgeç, sporcuların tüm güçlerini ringe yansıtacaklarına olan inancını dile getirerek, "İnşallah bu önemli organizasyonda ülkemiz için önemli başarılar kazanırız. Şampiyonada yer alacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, şu sporculardan oluştu:
46-49 kilo: Muhammet Ünlü
52 kilo: Batuhan Çiftçi
56 kilo: Ali İhsan Alagaş
60 kilo: İbrahim Gökçek
64 kilo: Yasin Yılmaz
69 kilo: Onur Şipal
75 kilo: Birol Aygün
81 kilo: Cem Karlıdağ
91 kilo: Burak Aksın