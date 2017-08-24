Milli boksörün hedefi Almanya'da madalya





KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Almanya'da yarın başlayacak Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek iki boksörden biri olan Muhammet Ünlü, madalya hedefliyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan 22 yaşındaki Muhammet Ünlü, Hamburg kentindeki şampiyonada 49 kiloda mücadele edecek.

Milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümünde okuduğunu, eğitimini aksatmadan Dünya Boks Şampiyonası'na hazırlandığını söyledi.

Çocukluk yıllarından itibaren boksla uğraştığını belirten Muhammet; minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde olmak üzere 8 defa Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini aktardı.

Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3. olduğunu anlatan milli boksör, "Büyükler Avrupa Oyunları'nda üçüncü oldum. Yine çeşitli turnuvalarda şampiyonluklarım, ikincilik ve üçüncülüklerim var. Bu yıl dördüncü sınıfa geçtim. Eğitimimle boksu aynı anda idare ediyorum. İkisini bir arada yürütmenin zaman zaman zorlukları oluyor ancak kendimi çok sosyal hissediyorum." diye konuştu.





- "Hamburg'dan dönüşte derslerime yoğunlaşacağım"





Üniversitedeki hocalarından da büyük destek gördüğünü ifade eden Muhammet, şunları dile getirdi:

"Bu konuda Fırat Üniversitesindeki Vedat Çınarlı ve Ragıp Pala hocama teşekkür ediyorum. Hocalarımın bana çok katkısı oldu. İnşallah Dünya Boks Şampiyonası'ndan güzel sonuçlar alacağım. Hamburg'dan dönüşte tekrar derslerime yoğunlaşacağım. Okulum bittiğinde boksa daha da yoğunlaşacağım. Kupalar, şampiyonluklar kazanıp Türkiye'nin adını boksta duyurmak istiyorum. "

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra olimpiyatlara katılmak istediğini ifade eden Muhammet Ünlü, daha sonra beden eğitimi öğretmeni ve antrenör olma hayalinin olduğunu sözlerine ekledi.