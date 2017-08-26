Milli dağcılar ödüllendirildi





ANKARA (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Türkiye'de 2017 yaz döneminde 7 bin metre ve üzerinde başarılı tırmanış yapan sporcularla bir araya geldi.

Ersan Başar, tüm sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederken, yüksek irtifaya giden sporcuların envanterinin çıkarılmaya başlandığını ve bundan önce olmayan yüksek irtifa sporcu takip sisteminin başlayacağını bildirdi.

Bu sene bir tane 8 bin metre, 31 tane de 7 bin metre üstü başarılı tırmanış olduğunu belirten Başar, Türkiye için bir ilk olarak, 22 yaşındaki Muhammet Yılmaz'ın, 7 bin metre üstüne çıkan en genç sporcu unvanıyla kayıtlara girdiğini söyledi.

2018 yılında yüksek irtifa tırmanışlarına artan bir şekilde proje bazlı destek vereceklerini vurgulayan Başar, "Federasyon olarak 2019 yılı itibarıyla 8 bin metre üstü tırmanışlara yöneleceğiz. 2020 yılında ise Türk Milli Takımı'nın kendi organizasyon ve yönetiminde Everest Dağı'na tırmanış yapmak için çalışılacak." ifadelerini kullandı.

Khan Tengri Dağı'nda zirve tırmanışı sonrası hayatını kaybeden milli dağcı Hakan Coşkun'un da anıldığı toplantının sonunda, 7 bin metre ve üstü tırmanış yapan sporculara plaket ile başarı sertifikaları takdim edildi.