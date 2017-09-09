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Milli dalgıç Derya Can'dan yeni rekor

- Derya Can, sabit ağırlıklı mono palet kategorisinde 78 metre olan Türkiye rekorunu 79 metreye yükseltti

Milli dalgıç Derya Can'dan yeni rekor


ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde Serbest Dalış Outdoor Federasyon Kupası müsabakalarında milli sporcu Derya Can, sabit ağırlıklı mono palet kategorisinde 79 metreye daldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından İnceboğaz Plajı açıklarında düzenlenen etkinlik, ikinci gün müsabakalarıyla devam ediyor.

Milli sporcu Derya Can, sabit ağırlıklı mono palet kategorisinde, 79 metre dalarak kendisine ait Türkiye rekorunu arttırdı. Derya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sabit ağırlıklı çift palet kategorisinde 69 metre inerek Türkiye rekorunu kırdığını hatırlattı.

Bugün sabit ağırlıklı mono palet kategorisinde kendisine ait 78 metre rekoru da 79 metreye yükselttiği için mutlu olduğunu ifade eden Derya, "Bugün aynı zamanda İzmir'in kurtuluşunun 95. yıl dönümü. Bu rekoru İzmir ve tüm Türkiye'ye armağan ediyorum. Önümüzdeki uluslararası organizasyonlarda da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

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AntalyaDerya CanKASRekorSerbest Dalış
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