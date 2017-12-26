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Milli dartçı Ümit Uygunsözlü'den bir ilk daha

- Milli sporcu, dünyanın en eski ve en prestijli dart organizasyonu olan BDO 2018 Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ilk Türk oldu

Milli dartçı Ümit Uygunsözlü'den bir ilk daha


ANKARA (AA) - Büyük Britanya Dart Organizasyonunda (BDO) Doğu Avrupa sıralamasında zirveye çıkarak bir ilke imza atan milli dartçı Ümit Uygunsözlü, bu kez de dünyanın en eski ve en prestijli dart organizasyonu olan BDO 2018 Lakeside Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ilk Türk oldu.

Milli dartçı, 1 yıl boyunca Avrupa'daki organizasyonlarda mücadele ederek Doğu Avrupa sıralaması için puan topladı ve şampiyonaya kota kazandı.

Ümit Uygunsözlü, Londra'nın Lakeside kasabasında 6-14 Ocak 2018 tarihlerinde düzenlenecek ve 42 sporcunun mücadele edeceği Lakeside Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçına 7 Ocak tarihinde çıkacak.

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BDOBDO 2018 Lakeside Dünya ŞampiyonasıDartMilli Dartçı Ümit Uygunsözlü
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