Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk daha Milli dartçı Ümit Uygunsözlü, dünyanın en eski ve en prestijli dart organizasyonu olan BDO 2018 Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ilk Türk oldu.

26 Aralık 2017 Salı 16:57