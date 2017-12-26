Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk daha

ANKARA (AA) - Büyük Britanya Dart Organizasyonunda (BDO) Doğu Avrupa sıralamasında zirveye çıkarak bir ilke imza atan milli dartçı Ümit Uygunsözlü, 1 yıl boyunca Avrupa'daki organizasyonlarda mücadele ederek Doğu Avrupa sıralaması için puan topladı ve BDO 2018 Dünya Şampiyonası'na kota kazandı.
Ümit Uygunsözlü, Londra'nın Lakeside kasabasında 6-14 Ocak 2018 tarihlerinde düzenlenecek ve 42 sporcunun mücadele edeceği Lakeside Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçına 7 Ocak tarihinde çıkacak.
Muhabir: Ö.Buğra Ersavaş