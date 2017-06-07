Milli eskrimciler Avrupa Şampiyonası'nı bekliyor





ANKARA (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 12-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye, 16 sporcuyla mücadele edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, epe, flöre ve kılıç kategorileri ile takımlarda müsabakaların gerçekleştirileceği organizasyonda 40 ülkeden 408 sporcu mücadele verecek.

Şampiyonada Türkiye, 11 erkek ve 5 kadın sporcuyla temsil edilecek. Türkiye Eskrim Milli Takımı'nda kılıç kategorisinde erkeklerde Enver Yıldırım, İbrahim Ahmed Acar, İbrahim Ahmet Ant, Mehmet Fatih Ant, kadınlarda ise Deniz Selin Ünlüdağ, Fatma Zehra Köse, Iryna Shchukla Çiçek ve Melis Sarıçam madalya için mücadele edecek. Flöre kategorisinde erkeklerde Muhammed Ege Coşgun, Tevfik Burak Babaoğlu, Martino Minuto ve Engin Batuhan Menküer, kadınlarda İrem Karamete, erkekler epe kategorisinde ise Okan Karadeniz, Emir Şendut ve Ali Ege Say, şampiyonada Türkiye adına madalya arayacak.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, büyükler kategorisindeki şampiyonaların eskrimin en zorlu müsabakalarına sahne olduğunu belirterek, "Son 5 yılda yakaladığımız sportif başarı ivmesini, 2017'deki Avrupa ve dünya şampiyonluklarımızla zirve noktaya taşıdık." değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflerinin Avrupa Şampiyonası ile temmuzdaki Dünya Şampiyonası'nda yeni madalyalar kazanmak olduğunu aktaran Atalı, "Zor olduğunun bilincindeyiz ancak sporcularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada Avrupa Eskrim Konfederasyonu Genel Kurulu da 11 Haziran'da Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirilecek.

Genel kurulda seçilecek Avrupa Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu, ülke federasyonlarından belirleyeceği isimleri Avrupa Eskrim Konfederasyonu kurullarında görevlendirecek.