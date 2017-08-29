Milli futbolcular özel öğrencilerle buluştu





İSTANBUL (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ve Hırvatistan maçlarının hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları, Avrasya Özel Çocuklar Derneği öğrencileriyle bir araya geldi.

Özel öğrenciler, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren milli takım oyuncularını ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile federasyonun yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu organizasyonda, çocuklar en büyük ilgiyi Arda Turan ile Cenk Tosun'a gösterdi.

Organizasyonda basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Bak, özel çocukları milli takım kampına davet eden TFF Başkanı Demirören'e teşekkür ederek, "Bu çocuklarımız, toplumda özel yeri olan, değerli kardeşlerimiz, yavrularımız. Onların bu arzuları ve heyecanları bizleri de mutlu ediyor. Sağ olsunlar milli takımımızın Ukrayna maçı öncesinde onlarla bir araya geldiler." diye konuştu.

Milli takımın önemli iki maçı öncesinde, özel çocukların futbolcularla bir araya gelmesinin mutluluk verici olduğunu vurgulayan Bak, şunları söyledi:

"Bu değerlerimiz toplum olarak çok önemli. Onları mutlu etmek, onların yüzlerinin gülmesi çok önemli. Hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanımıza sporla ilgili soru yöneltildiğinde, down sendromlu özel çocuklarımızla ilgili hatıraları sordular. Biliyorsunuz özel sporcuların olimpiyatları var. Onları sporla hayata bağlamak çok önemli, onlar için güzel anlar. Bu ortam güzel ortam, onlar da çok mutlular, yüzlerinden görüyoruz. İnşallah onların bu mutlulukları, gülümsemeleri milli takımımıza moral olur. İnşallah önümüzdeki Ukrayna ve Hırvatistan maçlarını başarıyla geçeriz. Onları da mutlu ettik, inşallah tüm halkımız da mutlu olur."

TFF Başkanı Demirören ise Süper Lig'de Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor arasında yapılan maça alınmayan özel çocuklardan özür dileyerek, "Geçen hafta yaşanan durumu bugün telafi ettik, çok mutluyuz. Özel çocuklarımız milli takımla beraber. Galatasaray maçında yanlış anlaşılmadan sorun oldu. Allah kısmet ederse yorulmazlarsa Eskişehir'deki maça gelecekler. Yoksa ekimdeki karşılaşmada olacaklar. Amacımız onları özel yapmak. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten özel çocuklarımıza önem gösteriyor. Bizim vazifemiz de onları en iyi şekilde ağırlamak, onlara hayatın mutlu yanlarını göstermek." ifadelerini kullandı.