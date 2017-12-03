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Milli güreşçi Kayaalp'in acı günü

- Rıza Kayaalp'in vefat eden dedesi son yolculuğuna uğurlandı

Milli güreşçi Kayaalp'in acı günü


YOZGAT (AA) - Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 92 yaşında vefat eden, ismini aldığı dedesi Rıza Kayaalp'in cenazesi toprağa verildi.

Dün hayatını kaybeden dede Kayaalp için Çapanoğlu Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kayaalp'in naaşı, Kavurgalı köyü mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, milli güreşçi Rıza Kayaalp ve yakınları, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Grekoromen Güreş Milli Takımı Antrenörü Akif Canbaş, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Tunç, ASKİ Kulübü Başkanı Ahmet Erbağ, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
GüreşRıza KayaalpYozgat
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