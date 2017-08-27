Milli güreşçi Taha Akgül Ankara'da





ANKARA (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül, Ankara'ya geldi.

Antrenörü Abdullah Çakmar ile Ankara'ya gelen milli güreşçiyi, Esenboğa Havalimanı'nda, formasını giydiği ASKİ Spor Kulübü yetkilileri, annesi ve sevenleri karşıladı.

Milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu unvanlarıyla Dünya Güreş Şampiyonası'na favori olarak katıldığını belirterek, "Hedefim 3. kez dünya şampiyonu olmaktı. Maalesef kulağımda oluşan ciddi enfeksiyon nedeniyle kulağım şişti. O yüzden antibiyotik kullanmak zorunda kaldım. Bu da performansıma yüzde 20-30 etki yaptı." dedi.

Bahanelere sığınan bir sporcu olmadığını ve her şeye rağmen Fransa'da şampiyon olması gerektiğini ifade eden Taha, "Gürcü sporcu da iyi bir güreşçi. Çok güzel bir müsabaka oldu. Son 30 saniyede 10-8 üstünlük sağladı. Minderin de azizliğine uğradım diyebilirim. Minder üzerine yeni yapılan UWW amblemi, ıslanınca çok kaygan hale geliyordu. Bütün sporcular da aynı şeyden şikayetçiydi. Her şey kısmet. Tüm bunlar birleşti ve gümüş madalyada kaldım." diye konuştu.

Bunlardan ders çıkartarak önündeki şampiyonalara hazırlanacağının altını çizen milli sporcu, "Ben olimpiyat şampiyonu bir sporcuyum. Bu şampiyonalar da bir nevi olimpiyat hazırlığı niteliğinde oluyor. Gereken dersleri çıkartarak 2020 Olimpiyatları'nda altın alabilmek için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Taha, olimpiyatlara 2,5 sene kaldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Rio Olimpiyatları'nı hatırlıyorum. Geçen sene bundan 4 gün önce olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmıştım. 2017'de Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi oldum. Zaman çok çabuk geçiyor. Olimpiyatlardan sonra Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği küçümsenecek başarılar değil, çünkü sporcular olimpiyatlardan sonra rehavete kapılır. 2017 yılını iki madalyayla güzel bir şekilde tamamladım. Herkesin isteği benden altın madalyaydı. İnsanları mahcup ettim ama bundan sonraki Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda bayrağımızı tekrar hak ettiği yere taşımak istiyorum."

Taha Akgül'ün annesi Gülbahar Akgül ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Taha bir sakatlık geçirdi ama kendisi her zaman bizim şampiyonumuzdur. Umuyorum ki bundan sonra da vatanımıza ve milletimize nice şampiyonluklar kazandıracaktır. Onu televizyon başında izlerken çok heyecanlanıyorum. Açıkçası izlemek çok zor oluyor." ifadelerini kullandı.