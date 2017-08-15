Milli güreşçinin hedefi dünya şampiyonasında birincilik

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Güreş kariyerine daha önce pek çok başarıları sığdırmayı başaran Ordulu milli sporcu Fatih Başköy, ilk defa katılacağı büyükler dünya güreş şampiyonasında altın madalya istiyor.

Güreşe Ordu'da kaldığı yetiştirme yurdunda başlayan ve ismi yetiştiği spor salonuna da verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusu Başköy, ilk defa katılacağı dünya şampiyonası için aralıksız çalışıyor.

Daha önce 23 yaş altı Avrupa şampiyonluğu, gençler dünya 3'üncülüğü, üniversitelerarası dünya şampiyonluğu ve çeşitli yaş gruplarında Türkiye şampiyonlukları bulunan Fatih, Paris'te yapılacak organizasyonda, Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı'nı okutarak herkesi gururlandırmayı hedefliyor.

23 yaşındaki genç sporcu Fatih Başköy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya şampiyonası öncesi hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

İlk defa büyükler kategorisinde dünya şampiyonasında yer alacağını ifade eden Başköy, bunun için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Başköy, her şeyden önce milli takıma seçilerek dünya şampiyonasına gideceği için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Bana güvenen hocalarımı hiç mahcup etmedim. Bana ne görev verilmişse hep yerine getirmeye çalıştım. Bugün buralara kadar yükselmeyi başardıysak bunun altında çok ve disiplinli çalışmak yatıyor. İnşallah destekler ve dualarla daha iyi yerlerde olmayı sürdüreceğim." dedi.

Dünya şampiyonasının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Başköy, kariyerinde ilk defa böylesine önemli bir şampiyonada Türkiye'yi temsil edeceğini kaydetti.

Başköy, omuzlarında önemli bir sorumluluk olduğunu bildiğine dikkati çekerek, "Bunun için çok çalışıp altın madalyayı kazanmak istiyorum. Şampiyona da iki hafta kadar bir süre kaldı. Bu süre içerisinde tüm eksiklerimi giderip şampiyonadan mutlu dönmek istiyorum." diye konuştu.





- "Hocalarımın güvenini Paris'te de boşa çıkarmamaya çalışacağım"





Güreş sporuna Ordu'da kaldığı yetiştirme yurdunda başladığını ve orada kazandığı deneyimleri milli takım düzeyine kadar taşımayı başardığını vurgulayan Başköy, "Benim buralara kadar gelmeme vesile olan hocalarımız Yüksel Kahraman ve Fahrettin Alkan hocamı hiçbir zaman unutmayacağım. Onların yeri bende her zaman ayrıdır. Bugün buralara kadar gelmişsem hiç kuşkusuz Ordu'da beni yetiştiren bu hocalarımın sayesindedir." ifadesini kullandı.

Başköy, milli takım hocalarının da kendisinin gelişmesinde önemli rol üstlendiğine işaret ederek, her zaman yanında olan Yusuf Düzer, Serkan Özden ve Hakkı Başar'a teşekkür etti.

Hocalarının kendisine olan güvenini bildiğini dile getiren Başköy, bu güvenlerini Paris'te de boşa çıkarmamaya çalışacağını söyledi.

Başköy, en büyük mutluluğu Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşı'nı okutturduğu zaman yaşayacağını belirterek, "İnşallah dünya şampiyonasının ardından ilk ziyaret edeceğim yer Ordu. Ordu'ya gelerek beni yetiştiren hocalarımın elini öpeceğim. Kısmetse dünya şampiyonasına çıkacağım mayomu da beni yetiştiren hocalarıma hediye edeceğim." dedi.





- Alkan: "Fatih tüm Orduluların gururu oldu"





Ordu Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Fahrettin Alkan, Fatih'in çok azimli bir sporcu olduğunu ifade etti.

Fatih'in Ordu'daki yetiştirme yurdunda kaldığı sırada adeta ellerinde büyüdüğünü anlatan Alkan, "Onun büyük başarılara imza attığını gördükçe bizlerde gururlanıyoruz. Fatih, tüm Orduluların gururu oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Başköy'ün kendisini çok geliştirdiğini aktaran Alkan, "Güreş camiası ve ülkemiz böylesine önemli bir isme sahip oldu. İnşallah Fatih kardeşimizi daha iyi yerlerde göreceğimizden şüphemiz yok. Ona tüm kalbimizle inanıyoruz." diye konuştu.



