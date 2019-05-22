Milli gururumuz Monte Carlo'da!

Gençlik Spor Bakanlığı, Spor Toto ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonudestekleriyle bu şampiyonada ülkemizi temsil eden 21 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven de Monaco Grand Prix Formula 1 Yarışı öncesi koşulacak olan ikinci yarışta mücadeleye hazır.



Bu yarış öncesinde “Bu hafta sonu Monaco’da ilk kez bir şehir içi pistinde yarışacağım. Bu tarihi, özel ve zor piste kısa sürede adapte olup, her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım” açıklamasını yapan Ayhancan, İspanya’nın Barcelona pistinde koşulan ilk Super Cup yarışında ikinci olarak podyuma çıkmayı başarmış ve otoritelerin dikkatini çekmişti.



Sıralama turları 24 Mayıs Cuma günü saat 11:00’de gerçekleştirilecek yarış, 26 Mayıs Pazar günü saat 11.30’da başlayacak ve Eurosport kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yılın geri kalan zamanlarında günlük trafiğin aktığı 3.369 kilometre uzunluğundaki şehir içi pistinde koşulacak mücadeleyi, yaklaşık 200 bin kişinin izlemesi bekleniyor.

