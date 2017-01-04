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Milli hentbolcular Yunanistan'a gitti

- 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan ile 2 özel maç yapacak

Milli hentbolcular Yunanistan'a gitti

ANKARA (AA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Yunanistan ile deplasmanda 2 özel maç yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, 2 Ocak'ta Ankara'da kampa giren milliler, Yunanistan ile oynayacağı maçlar için Atina'ya gitti.

Yunanistan ile deplasmanda yarın ve 6 Ocak'ta 2 özel maç yapacak A Milli Takım, 7 Ocak'ta Ankara'ya dönerek Estonya karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

Elemelerde B Grubu'nda maç fazlasıyla lider durumda bulunan Ay-yıldızlı ekip, 11 Ocak Çarşamba günü Estonya'ya konuk olacak.

Türkiye, gruptaki 4'üncü ve son maçında ise yine Estonya ile 15 Ocak Pazar günü Ankara'daki THF Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Kosova'nın da yer aldığı grubu lider bitiren takım, ana eleme gruplarına kalacak.

Başantrenör İlker Şentürk yönetimindeki A Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Yunus Özmusul, Taner Günay, Mert Makasoğlu, Alperen Pektaş, Tahir İlkbahar, Baran Nalbantoğlu, Josip Buljubasic, Yakup Yaşar Simsar, Onur Ersin, Halil İbrahim Öztürk, Ramazan Döne, Gökhan Örnek, Özgür Sarak, Çetin Çelik, Murat Enç, Görkem Biçer, Atila Zaman, Mehmet Demirezen.


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Anahtar Kelimeler:
2020 Avrupa Şampiyonası ElemeleriA Milli Erkek Hentbol TakımıHENTBOLTürkiyeYunanistan
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