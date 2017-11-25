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Milli judocu Avrupa'nın en iyileri arasında

- EOC'nin Avrupa'nın en iyi genç sporcusunu seçmek için Piotr Nurowski anısına düzenlediği ödül sahibini buldu - Milli judocu Mihraç Akkuş, Avrupa'nın en iyi 3. genç sporcusu seçildi

Milli judocu Avrupa'nın en iyileri arasında

ANKARA (AA) - Milli judocu Mihraç Akkuş, Avrupa'nın en iyi genç sporcuları arasında gösterildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, bu yıl elde ettiği Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla adından söz ettiren genç judocu Mihraç, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Genel Kurulu'nda verilen Piotr Nurowski Ödülü'nde 3. oldu.

EOC'nin Avrupa'nın en iyi genç sporcusunu seçmek için eski Polonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Piotr Nurowski anısına düzenlediği ödül, sahibini buldu.

Avrupa'dan 51 olimpiyat komitesinin adayı arasından yapılan seçimde birinciliği İtalyan bisikletçi Letizia Paternoster kazandı.

TMOK'un önerisiyle aday gösterilen 17 yaşındaki milli judocu Mihraç Akkuş, üçüncü sırayı aldı.

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