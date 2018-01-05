Milli judocuların hedefi çifte şampiyonluk





BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Bolu'da kamp yapan Kadın Judo Milli Takımı sporcuları, 2018 yılında düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarı elde ederek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yıl gerçekleşecek ulusal ve uluslararası şampiyonalar öncesinde ilk kampına 28 sporcuyla Bolu'da giren Milli Takım, Avrupa ve dünya şampiyonlarında başarılı sonuçlara imza atarak olimpiyatlarda kota almayı hedefliyor.

Aladağ'daki Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalara aralıksız devam eden milli judocular, bu yıl ter dökecekleri Avrupa Kupası müsabakalarının yanı sıra Akdeniz Oyunları, Grand Prix Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda bayrağı göndere çektirmek istiyor.





- "Alttan çok sağlam bir şekilde geliyoruz"





Milli sporcu Tuğçe Beder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu kampının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Burada yılın ilk kampını yapıyoruz. Şu anda burada büyükler kondisyon ve ağırlık kampındayız. Koşular ve ağırlık çalışmaları ile judo çalışarak yıla güçlü başlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yıl içinde Akdeniz Oyunları, Avrupa ve dünya şampiyonaları olmak üzere 3 büyük turnuva olduğunu ifade eden Tuğçe, "Dopdolu bir sene olacak. Olimpiyatlara mart ayında kota açılacak. Ben 2019'da eğer kotayı aşarsam olimpiyatlarda yarışmayı hedefliyorum." şeklinde konuştu.

Tuğçe, "Şu an hedeflerim dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Akdeniz Oyunları. Umarım üçünde de kürsüye çıkabilirim. Gittiğim bütün kamp ve maçlarda kendimi geliştirmeye ve eksikliklerimi tamamlamaya çalışıyorum." dedi.

Judo'da Türkiye'nin dünya sıralamasında geçen yıllara göre çok iyi durumda olduğunu da sözlerine ekleyen Tuğçe, şunları söyledi:

"Türkiye, eskiye göre çok iyi bir yerde. Bundan sonra daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Çünkü alttan çok sağlam bir şekilde geliyoruz. Türk judosunun dünya çapında bilinmesini istiyoruz. Olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı okutmak benim ve diğer tüm sporcuların hedefi."





- "Tüm şampiyonalarda birinci olmak istiyorum"





Genç kızlar kategorisinde dünya üçüncülüğü ve Avrupa şampiyonluğu bulunan İrem Korkmaz da bu sene ilk defa yarışacağı büyük kadınlar kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmak istediğini dile getirdi.

52 kiloda mücadele eden İrem, 2018 sezonunun daha yeni başladığını anımsatarak, "Kondisyon ve dayanıklılık çalışmaları yapıyoruz. Buradan sonra ortak çalışma kampına katılacağız. Onun ardından Tunus'ta Grand-Prix'imiz var. Maçlarımız bu şekilde devam edecek. Bu sene olimpiyat puanlaması olacak." ifadesini kullandı.

"Bu sene de Avrupa ve Dünya Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları var. Oralarda da en iyi dereceleri almak için çalışıyoruz." diyen İrem, "Hedefim 2020. Ama onun öncesinde bu sene hedeflerim var. İlk önce Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmak, sonra da Dünya Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanmak." diye konuştu.

Milli sporcu İrem, judonun özgüven veren ve kişiyi ahlaki açıdan besleyen bir spor olduğu için kadınların da yapması gerektiğini sözlerine ekledi.