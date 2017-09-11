Milli karateci Serap Özçelik'e büyük gurur

ANKARA (AA) - Kariyerinde 3 Avrupa ve bir dünya şampiyonluğu bulunan milli karateci Serap Özçelik, Karate 1 Premier Lig'de sıkletinin en iyisi unvanını aldı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünya şampiyonasının ardından karatenin en prestijli ve yoğun katılımlı organizasyonu Karate 1 Premier Lig'de 2017 sezonunun en iyileri belli oldu.

2017 yılında çıktığı 6 uluslararası organizasyonun 5'inde kürsüde yer almayı başaran milli sporcu Serap, Avrupa üçüncülüğü ve Dünya Oyunları'nda kazandığı bronz madalyanın yanına yeni bir başarı daha ekledi.

Karatenin "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Premier Lig'de beş etap sonunda oluşan puanlamada milli karateci, sıkleti olan 50 kiloda dünyanın en iyisi olmayı başardı.

Sezonun ilk etabı Paris'te bronz madalya elde eden 29 yaşındaki sporcu, Dubai ve Rabat'ta ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. 2014'te dünya şampiyonu olan milli karateci, topladığı bin 625 puanla Karate 1 Premier Lig'de 2017 sezonunu sıkletinde ilk sırada tamamladı.

Serap Özçelik, Almanya'nın Halle kentinde yapılan son etabın ardından düzenlenen törende ödülünü, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı ve Dünya Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Esat Delihasan'ın elinden aldı.

50 kiloda bin 625 puanla ilk sırada yer alan Serap Özçelik'i bin 50 puanla Çinli Ranran Li, bin 25 puanla da Avusturya'dan Bettina Plank takip etti.





- Milli takımdan 5 madalya





Karate 1 Premier Lig’in Almanya etabında, milli sporculardan Tuba Yakan gümüş, Şeyda Burucu, Aykut Kaya ve Serkan Yağcı bronz madalya kazanırken, Kadın Kata Milli Takımı ise ikincilik kürsüsüne çıktı.

Almanya'da 83 ülkeden bin 384 sporcunun yer aldığı organizasyonda Türkiye, 42 sporcuyla mücadele etti. Kocaeli'de Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Tuba Yakan, kumite 50 kilo ilk turunda Türk asıllı Alman sporcu Gizem Buğur'u 3-0 ile geçtikten sonra sırasıyla Sırp Tatjana Vulinovic, Belaruslu Irina Sharykhina, ABD'li Jenna Brown ve Japon Fumika Ishiai'yi mağlup ederek adını finale yazdırdı. Altın madalya mücadelesinde Ukraynalı Anzhelika Terluyga karşısında tatamiden 2-0 mağlup ayrılan milli karateci, gümüş madalyada kaldı.

Kadınlar 68 kiloda son Avrupa üçüncüsü Şeyda Burucu, 2017 Asya Oyunları üçüncüsü Mizuki Kikuchi karşısında normal süresi 2-2 biten müsabakayı hakem kararıyla kazanarak, bronz madalyayı boynuna taktı.

Erkekler 60 kiloda Aykut Kaya, son dünya üçüncüsü Fransız Sofiane Agoudjil'i 7-1 mağlup ederek bronz madalyaya uzandı.

Erkekler 75 kiloda Serkan Yağcı, 2014 dünya üçüncüsü Ukraynalı Stanislav Horuna'yı 1-0 ile geçerek organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Bronz madalya mücadelesine çıkan üç sporcudan 75 kiloda Fatih Şen, 50 kiloda Umay Tokcan ve Selva Nur Akkurt da rakiplerine mağlup olarak beşincilikte kaldı.





- Kata takımı ikinci oldu





Takım müsabakalarında final yapma başarısı gösteren son Avrupa üçüncüsü Kadın Kata Milli Takımı ise organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Gizem Şahin, Rabia Küsmüş ve Dilara Bozan'dan oluşan milli katacılar, finalde karşılaştıkları dünya şampiyonu Japonya'ya 5-0 mağlup oldu ve kürsünün ikinci basamağına çıktı.



