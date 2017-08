GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'un teknik direktörü Metin Diyadin, ligde 3 haftada 7 puan toplayarak milli maç arasına moralli girdiklerini söyledi.

Diyadin, kulüp tesislerindeki antrenman sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk üç hafta iyi rakiplere karşı oynadıklarını belirtti.

Her hafta final niteliğinde maçlar oynadıklarını dile getiren Diyadin, "Üç haftada aldığımız puan güzel ancak lig devam ediyor. Maçları haftalık düşüneceğiz. Her hafta rakibin ismi değişiyor ancak zorluk derecesi değişmiyor. Zorlu kelimesini biz teknik adamlar her hafta kullanacağız." diye konuştu.

Milli maç arası öncesinde dün İstanbulspor karşısında iyi bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Diyadin, "Ligde 7 puan toplayarak milli maç arasına moralli girdik. Aradan sonra aynı şekilde yola devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ligin dördüncü haftasında ise Eskişehirspor ile karşılaşacaklarını aktaran Diyadin, "Onların da bireysel yetenekleri olan iyi oyuncuları var, zorlu bir maç olacak.Tabii biz kazanmak istiyoruz, iyi hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, yeşil-beyazlı takım, Eskişehirspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.