Milli maçın ardından

ÜSKÜP (AA) - Makedonya Milli Takımı Teknik Direktörü Igor Angelovski, Türkiye ile yaptıkları ve 0-0 biten özel maçta oyuncularının göstermiş olduğu performanstan memnun olduğunu ifade etti.

Angelovski, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada galibiyeti hak ettiklerini ancak maçı kazanamadıklarını söyledi.

Türkiye gibi güçlü bir ekip karşısında oyuna hakim olmalarından dolayı memnuniyetini dile getiren Angelovski, "Ne yazık ki bunu gol ile somutlaştıramadık. Büyük istek gösteren, özellikle ikinci yarıda inisiyatifi de ele alan futbolcularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.







