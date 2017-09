Milli maçın ardından

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan'ı 1-0 yendiği karşılaşmaya ilişkin, "İnşallah kalan iki maçımızı da alıp Rusya'ya gideceğiz." dedi.

Dürüst, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hırvatistan karşısında alınan galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye'nin yarışın içinde olduğunu belirten Dürüst, "Eskişehir taraftarına teşekkür ediyoruz. Oyuncularımız da bu taraftarı hak ediyor. İnşallah kalan iki maçımızı da alıp Rusya'ya gideceğiz. Tabii ki eleştiri olacak. İyi olduğumuz zaman da tebrik olacak. Kötü olunca eleştiri olacak. Biz bunlara alışığız, oyuncularımız da alışık. Oyuncularımızı kutluyorum. Teknik kadromuzu da kutluyorum." diye konuştu.





- Arda Turan: "Bu ülkeyi seviyoruz"





Takım kaptanı Arda Turan ise galibiyetten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kendilerine verdikleri destekten dolayı Eskişehir halkına teşekkür eden Arda, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Desteklerini üzerimizde çok iyi hissettik ki kendi sahamızda olduğumuzu, bize inandıklarını gösterdiler. Tekrardan bir arada olmak, beraber olmak çok iyi geldi. İhtiyacımız vardı. Ne olursa olsun bu ülkenin evlatlarıyız. Gidecek başka yerimiz yok. Bu ülkeyi seviyoruz ve bu ülke için canımız feda. Her anında hissederek ve mücadele ederek oynadık. Taktiğe bağlı kaldık ve sonunda her şey planlandığı gibi gitti. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Böyle hep beraber hareket etmek, başarmak muhteşem. Hocamızı da ilk galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. İnşallah nice galibiyetlere."

Arda, milli takımın gruptan çıkacağına inandıklarını ve bu konuda umutlu olduklarını vurguladı.

Tüm sıkıntılara rağmen Hırvatistan engelini aştıklarını anlatan Arda, şunları kaydetti:

"Hem duygusal hem fiziksel olarak zor durumdayız. Burak'ın sakatlığı... Neredeyse 5 aya yakındır futbol oynamıyorum. Bunlar hep sıkıntılı şeyler ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizler de insanız. Sadece istiyoruz ki ülkemiz insanları bizlere inansın. Biz her şartta elimizden gelenin en iyisi vermeye çalışıyoruz. Bu formaya aşığız ve bunun için bütün şartları zorluyoruz. Takım, hoca ve yöneticiler hep beraber kenetlendik. Çünkü çok zordu. Şurada bir beraberlik alsak her şey bitmişti ama bir anda her şey değişti. İzlanda ve Finlandiya'yı mücadele ederek yenebiliriz. Yenersek ne olacağını bilmiyoruz. İnşallah iyi şeyler olur."

Bir gazetecinin, "Milli formaya yeniden kavuştunuz. Neler hissediyorsunuz?" sorusu üzerine Arda, "Sevgi ve mutluluk hayatta her şeyi çözer. Ben hayatın her yönünde böyle başladım. Umarım da böyle devam eder." yanıtını verdi.





- Hakan Çalhanoğlu: "Yine düşmedik ve ayağa kalktık"





Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da desteklerinden dolayı Eskişehir taraftarına teşekkür etti.

Takım olarak iyi mücadele ettiklerini dile getiren Hakan, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 90 dakika boyunca hiç durmadık. Şanslar da bulduk. İkinci golü de atabilirdik. Önemli olan defansta iyi durup gol yememekti. Tabii ki galibiyet her zaman güzel. Yeni hocamızla beraber zamana ihtiyacımız var. Bugün iyi bir performans gösterdik. Yine düşmedik ve ayağa kalktık. İzlanda da Ukrayna'yı 2-0 yendi. Bizim için çok önemli. Umarım diğer maçta İzlanda'yı yeneriz inşallah." ifadelerini kullandı.





- Cenk Tosun: "Grubu lider bitirme şansımız da var"





Hırvatistan karşısındaki tek golü atan Cenk Tosun gruptaki son iki maçta İzlanda ve Finlandiya'yı yenmeleri halinde play-off oynama hakkını kazanabileceklerini söyledi.

Grubu lider bitirme şanslarının da bulunduğuna dikkati çeken Cenk, bundan dolayı gelecek ay oynayacakları son iki müsabakanın çok önemli olduğuna işaret etti.

Cenk, şöyle konuştu:

"Golde payı olan Oğuzhan herkesin bildiği kaliteli bir futbolcu. Biz de iyi anlaşıyoruz hem Beşiktaş'ta hem de milli takımda. Golün de ikimizin ayağından gelmesi ayrıca mutluluk verici. Gerçekten Ukrayna maçından sonra hepimiz oturup önümüzdeki maçları kazanmak istediğimizi konuştuk. Bugünkü maçta da herkes çok iyi savaştı ve çok iyi oynadık. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum."

Adı transferde Beşiktaş'la anılan Hırvat oyuncu Domagoj Vida ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Cenk Tosun, "Beğendim bir stoper. İnşallah takıma katılır." değerlendirmesinde bulundu.