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Milli okçulardan 5 madalya

- Milliler, Uluslararası Gürcistan Okçuluk Turnuvası'nda 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı

Milli okçulardan 5 madalya


ANKARA (AA) - Milli sporcular, Uluslararası Gürcistan Okçuluk Turnuvası'nda 5 madalya elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen organizasyona, ev sahibi Gürcistan'ın yanı sıra Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, İsrail ve Türkiye katıldı.

Klasik yay kadınlarda Yasemin Ecem Anagöz, birinciliği elde ederken, Aybüke Aktuna ise 3'üncü sırada yer aldı.

Klasik yay erkeklerde ise Mete Gazoz, organizasyonu 3'üncü sırada tamamladı.

Klasik Yay Kadın Takımı, turnuvayı ilk sırada bitirirken, Klasik Yay Karışık Takımı ise 3'üncü oldu.

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MadalyaOkçulukTürkiye Okçuluk FederasyonuUluslararası Gürcistan Okçuluk Turnuvası
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