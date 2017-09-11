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Milli sporcu çiçeklerle karşılandı

- Macaristan'da yapılan Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda sol kolda dünya ikincisi olan milli sporcu Seven, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

Milli sporcu çiçeklerle karşılandı

ERZURUM (AA) - Macaristan'da yapılan Bilek Güreşi Dünya Şampiyonasında sol kolda dünya ikincisi olan milli sporcu Gökhan Seven, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Gümüş madalya ile ülkesine dönen milli sporcu Gökhan Seven için havalimanında yapılan karşılama törenine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari İşler Şube Müdürü Bülent Tilkidöğen ve Bilek Güreşi İl Temsilcisi Ahmet Gökhan Karadağ katıldı.

Başkent Budapeşte'de yapılan şampiyonada dünya ikincisi olarak gümüş madalyayı ülkesine getirmenin mutluluğunu yaşayan milli sporcu Gökhan, yaptığı açıklamada, kolundaki ağrı ve sakatlığa rağmen iyi bir mücadele sergilediğini söyledi.

Şampiyonada Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini ifade eden Gökhan Seven, "Daha önce 5 dünya, 6 Avrupa ve 2 de Asya şampiyonluğum vardı. Şimdi de sakatlığa rağmen sol kolda dünya ikincisi olarak ülkeme gümüş madalya kazandırdığım için gururluyum. Bundan sonra da ülkem adına başarılı olmaya devam edeceğim." diye konuştu.


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