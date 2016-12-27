Milli sporcu Yavuz Dumlu, gözünü madalyaya dikti





ERZURUM (AA) - Türkiye'yi, ilk kez ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) snowboard branşında temsil edecek 8 sporcudan biri olan Yavuz Dumlu, gözünü madalyaya dikti.

Kamp çalışmalarını Palandöken Dağı'ndaki antrenmanlarla sürdüren milli sporcu Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yaşında babasının teşvikiyle başladığı kayakta milli takıma kadar yükseldiğini söyledi.

Adrenalini yüksek bir branşta keyifle müsabakalara hazırlandığını ifade eden Yavuz, "Bu sporda ülkemizi temsil etmenin verdiği milli bir gurur var. EYOF'un memleketim olan Erzurum'da düzenlenmesinin ayrı bir heyecanını yaşıyorum. Snowboard sporunu bu pistlerde öğrendim. Bu sebeple avantajlı olduğumu düşünüyorum. Podyumda yer alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Yavuz Dumlu, EYOF'ta madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "EYOF, olimpik bir festival ve bu organizasyonda yer almak çok güzel. EYOF'ta hedefim ilk üç içinde yer almak. Çok iyi hazırlandık ve inşallah podyumu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda Türkiye'nin güzel sonuçlar çıkaracağına inandığını belirten milli sporcu, tüm sporculara başarı diledi.

Türkiye'yi, ilk kez ev sahipliği yapacağı EYOF'ta snowboard branşında Yavuz Dumlu'nun da aralarında yer aldığı 8 sporcu temsil edecek.



