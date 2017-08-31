Milli takım, Avrupa Şampiyonası'nda başarıya hasret





İSTANBUL (AA) - ALİM TUNÇAY - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'nda yer alan A Milli Takım, Avrupa şampiyonalarında başarıya hasret kaldı.

Avrupa Şampiyonası'nda bugüne dek 23 kez mücadele eden milliler, en iyi derecesini Türkiye'de yapılan 32. organizasyonda elde etti. 2001'deki şampiyonada ev sahibi olmasının avantajını iyi kullanan A Milli Takım, taraftarlarının büyük desteğiyle finale kadar geldi, ancak finalde Yugoslavya'ya yenilerek gümüş madalyayla yetindi.

Milliler, derece elde ettiği bu organizasyonun ardından katıldığı 7 Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olamadı. Altı şampiyonada ilk 8'e bile giremeyen A Milli Takım, Polonya'da 2009'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 8. oldu.

2010 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ve dünya ikincisi olarak Litvanya'da 2011'de yapılan Avrupa Şampiyonası'na katılan Türkiye, organizasyona ikinci turda veda etti ve 11. sırayı aldı.

Türkiye, 2015 yılında Almanya, Letonya, Hırvatistan ve Fransa'nın ev sahipliğinde yapılan son Avrupa Şampiyonası'nda da istediği başarıyı elde edemedi. İkinci turda Fransa'ya elenen milliler, şampiyonayı 14. sırada tamamladı.





- İlk kez Mısır'da mücadele etti





Türkiye, 40'ıncısı düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 1949'da Mısır'da mücadele etti.

Kahire'deki 6. Avrupa Şampiyonası'nda 4. olan milliler, 1959'da ilk kez ev sahipliği yaptığı şampiyonada ise 12. sırada yer alabildi.

Çekoslovakya'da 1981'de yapılan 22. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra üst üste 5 Avrupa Şampiyonası'na katılamayan Türkiye, son 13 Avrupa Şampiyonası'na aralıksız katılma hakkını elde ediyor.





- Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası karnesi





Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası karnesi şöyle:





Yıl Düzenlenen Yer Derece O G M A Y 1949 Kahire 4 6 3 3 247 256 1951 Paris 6 9 6 3 432 357 1955 Budapeşte 11 9 5 4 611 515 1957 Sofya 9 10 8 2 704 556 1959 İstanbul 12 7 3 4 397 426 1961 Belgrad 10 8 3 5 464 475 1963 Wroclaw 15 9 1 8 532 641 1971 Essen 12 7 1 6 476 582 1973 Barselona 8 7 2 5 490 558 1975 Belgrad 9 7 3 4 509 571 1981 Prag 11 8 1 7 533 657 1993 Münih 11 6 2 4 403 465 1995 Atina 13 6 1 5 462 539 1997 Barselona 8 9 3 6 647 699 1999 Paris 8 9 4 5 563 603 2001 İstanbul 2 6 4 2 461 473 2003 İsveç 12 4 2 2 298 296 2005Sırbistan Karadağ 9 4 1 3 293 322 2007 İspanya 11 6 1 5 388 472 2009 Polonya 8 9 5 4 672 649 2011 Litvanya 11 8 3 5 582 542 2013 Slovenya 17 5 1 4 355 398 2015Almanya/Letonya/Hırvatistan/Fransa 14 6 3 3 482 535



