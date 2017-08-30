Milli takımda Ali Muhammed şoku

İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda tecrübeli oyuncu Ali Muhammed, sakatlığından dolayı yarın başlayacak 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2017) kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yaklaşık bir haftadır antrenmanlara sakatlığından dolayı katılamayan ABD asıllı Türk oyuncunun, sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Kontroller sonrası 34 yaşındaki oyuncunun, iyileşmediğinin tespit edildiği ve kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.
Tecrübeli oyuncunun kadrodan çıkarılmasıyla A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosu da netleşti.
Milli takımın şampiyona kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Cedi Osman, Doğuş Balbay, Furkan Korkmaz, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Furkan Aldemir, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Sinan Güler, Göksenin Köksal, Semih Erden.