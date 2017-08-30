Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi Kurmay Albay Muzaffer Düzenli Böcek ilaçlı yumurta
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Balık fiyatları ucuzlayacak
Balık fiyatları ucuzlayacak
Tavuk etine zam
Tavuk etine zam
Bakımı ihmal edilmemeli
Bakımı ihmal edilmemeli
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi

Milli takımda Ali Muhammed şoku

- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda tecrübeli oyuncu Ali Muhammed, sakatlığından dolayı EuroBasket 2017 kadrosundan çıkarıldı

Milli takımda Ali Muhammed şoku


İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda tecrübeli oyuncu Ali Muhammed, sakatlığından dolayı yarın başlayacak 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2017) kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yaklaşık bir haftadır antrenmanlara sakatlığından dolayı katılamayan ABD asıllı Türk oyuncunun, sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Kontroller sonrası 34 yaşındaki oyuncunun, iyileşmediğinin tespit edildiği ve kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.

Tecrübeli oyuncunun kadrodan çıkarılmasıyla A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosu da netleşti.

Milli takımın şampiyona kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Cedi Osman, Doğuş Balbay, Furkan Korkmaz, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Furkan Aldemir, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Sinan Güler, Göksenin Köksal, Semih Erden.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2017 Avrupa Basketbol ŞampiyonasıA Milli Erkek Basketbol TakımıAli MuhammedBasketbolEuroBasket 2017
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5