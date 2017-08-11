Milli takımda kardeş dayanışması





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - 17 Yaş Altı Milli Kız Hentbol Takımı'nda forma giyen Öznur ve Hatice Özdemir kardeşler, ay-yıldızlı formayı taşımanın kendileri için gurur verici olduğu ifade etti.

Lisede eğitimlerini sürdüren 17 yaşındaki Hatice ve 15 yaşındaki kaleci Öznur, Kadınlar Süper Lig takımlarından Eskişehir Hentbol'da forma giyiyor. Geçen sezonu 15 puan ve averajla 10. sırada tamamlayan Eskişehir ekibi, mali nedenlerden dolayı bu sezon Süper Lig'e katılmama kararı almıştı.

Pivot mevkinde oynayan Hatice Özdemir, milli takımda kardeşi ile birlikte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Milli takımda yanında bir dayanağı olduğunu belirten Hatice, "Takım arkadaşlarım var ama sonuçta o benim kanımdan ve canımdan. Onun da iyi yerlere gelmesini isterim. Kardeşimle milli takımda olmak gurur verici." değerlendirmesini yaptı.

Eskişehir Hentbol Takımı'nın antrenörünün okulunda beden eğitimi öğretmenliği yaptığını hatırlatan Hatice, "İlkokul 4. sınıfta öğretmenim sayesinde hentbola başladım. Sınıflarda seçmeler oluyordu. O vasıtayla hentbolla tanıştım." dedi.

Hentbolun zamanla yaşam tarzı olduğuna dikkati çeken Hatice, "Hentbolun ilk zamanlarda tam olarak içine girememiştim. Yaşım ilerledikçe hentbolu sevmeye başladım. Ciddi olarak diğer sporları yapmak istemezdim. Hentbolu seçerken mali açıdan bir şey düşünmedim." ifadelerini kullandı.





- Kardeşini uyarıyor





Milli sporcu Hatice Özdemir, kardeşi Öznur'u maçlarda uyardığını ve bu nedenle tartışma yaşadıklarını kaydetti.

Sadece maçlarda değil, antrenmanlarda da tartıştıklarını anlatan Hatice, "Durması gereken yeri gösteriyorum, yapmadığında da kızıyorum. Sadece tartışıyoruz, kavga etmiyoruz." diye görüş belirtti.

Milli pivot, kendisine Macar ekibi Györ'de forma giyen ve aynı mevkide oynayan Boczko-Hornyak'ı örnek aldığını da sözlerine ekledi.





- Milli kaleci ablasının izinde





Öznur Özdemir, ablasının hentbola başlamasıyla kendisinin de bu spora adım attığını anlattı.

Kendisinin de ilkokul 3. sınıfta hentbola başladığını kaydeden Öznur, "Hentbola ablam oynadığı için başladım. O bırakmadı, ben de bırakmadım. Kararımdan memnunum. Kaleci olmayı ben tercih etmedim. Oyuncu olarak başlamıştım. Hocalarımın tercihi kalecilik yönünde oldu." şeklinde konuştu.

Ablası ile birlikte milli takım formasını giymekten dolayı onur duyduğunu vurgulayan Öznur, "Milli takımda ablam ile oynamak çok güzel bir duygu." değerlendirmesini yaptı.

Kardeşiyle maç içinde veya dışında tartışma yaşadıklarını ifade eden Öznur, "Ablam oyun içinde veya dışında beni uyarıyor. Bazen kızıyor, bazen sitem ediyor. Bu durum değişebiliyor. Bazen ben de ablama sinirlendiğimde, tepki veriyorum." ifadelerini kullandı.