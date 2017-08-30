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Milli takımda Ukrayna mesaisi

- Kampa katılan milli futbolcu Emre Mor, takımdan ayrı çalıştı

Milli takımda Ukrayna mesaisi


İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'yla 2 Eylül Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Riva'daki tesislerde teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki antrenmanda, futbolcuların hırslı ve istekli oldukları belirtildi.

Tedavisi devam eden Burak Yılmaz'ın fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştığı, kampa bugün katılan Emre Mor'un ise takımdan ayrı koşu yaptığı aktarıldı.

Milli takım, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından öğle saatlerinde özel uçakla Ukrayna'ya gidecek.

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2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa ElemeleriA Milli Futbol TakımıAntrenmanFutbolUkrayna
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