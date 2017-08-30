Milli takımda Ukrayna mesaisi sürüyor

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'yla 2 Eylül Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Riva'daki tesislerde teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki antrenmanda, futbolcuların hırslı ve istekli oldukları belirtildi.

Tedavisi devam eden Burak Yılmaz'ın fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştığı, kampa bugün katılan Emre Mor'un ise takımdan ayrı koşu yaptığı aktarıldı.

Muhabir: Erkan Tiryaki

