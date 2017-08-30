Milli takımın EuroBasket finallerindeki rakipleri





İSTANBUL (AA) - ALİM TUNÇAY - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) mücadele edecek Türkiye, Avrupa Şampiyonası finallerinde 41 farklı rakiple karşılaştı.

Milliler, ilk kez 1949 yılında katıldığı 6. Avrupa Şampiyonası'ndan bugüne dek finallerde 41 farklı rakiple oynarken, en fazla maçı, 15 kez karşı karşıya geldiği Fransa ile yaptı.

Fransa karşısında finallerde başarılı sonuçlar alamayan Türkiye, 15 maçın 13'ünde salondan yenilgiyle ayrıldı.





- Belçika ile 5 kez oynadı





A Milliler, D Grubu'ndaki rakiplerinden ise finallerde en çok Belçika karşısına çıktı.

Belçika ile bugüne dek Avrupa Şampiyonası'nda 5 kez karşı karşıya gelen milliler, 3 galibiyet alırken, 2 kez yenildi.

Grubundaki rakiplerinden Rusya ile 4 kez Avrupa Şampiyonası finallerinde karşılaşan Türkiye, 4 maçta da salondan yenilgiyle ayrıldı.





- Büyük Britanya'ya üstünlüğü var





A Milliler, gruptaki rakiplerinden Büyük Britanya ile 3 kez finallerde rakip oldu. Türkiye, rakibi karşısında 3 maçı da kazandı.

Avrupa Şampiyonası'nda 3 kez karşılaştığı Sırbistan'ı 1 kez yenen milli takım, 2 karşılaşmadan yenik ayrıldı.

Gruptaki rakiplerinden Letonya ile daha önce Avrupa Şampiyonası finallerinde bir kez karşılaşan Türkiye, rakibini mağlup etti.





- Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipler







A Milli Takım'ın bugüne dek Avrupa Şampiyonası finallerinde karşılaştığı takımlar şunlar:

RakipOGM1- Fransa152132- İtalya132113- Bulgaristan9364- İsrail8355- Polonya8266- Yunanistan8267- Almanya8358- Litvanya7169- Finlandiya75210- İspanya74311- Yugoslavya6-612- Hırvatistan63313- Belçika53214- Slovenya4-415- Sovyetler Birliği4-416- Hollanda43117- Rusya4-418- Çekoslovakya31219- Avusturya33-20- Romanya31221- Büyük Britanya33-22- İsveç33-23- Sırbistan31224- Çek Cumhuriyeti22-25- Danimarka22-26- Bosna Hersek22-27- Batı Almanya21128- Doğu Almanya22-29- Macaristan2-230- Sırbistan-Karadağ1-131- Estonya1-132- Letonya11-33- Ukrayna11-34- Suriye11-35- Mısır1-136- Arnavutluk11-37- Lübnan11-38- Lüksemburg11-39- İskoçya11-40- Portekiz11-41- İzlanda 1 1 -