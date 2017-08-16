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"Milli takımla ilgili sıkıntıları geçmişte söyledik"

- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sağlam: - "Milli takımla alakalı 'ilerleyen dönemde sıkıntılar, sorunlar olacak, milli takımda oynatacak futbolcu bulamayacağız.' dedik. Sayın Lucescu da görmüş işte, izleyecek futbolcu bulamıyor. İzleyecek futbolcu bulamayan, oynatacak futbolcu da bulamayacak"

MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Türk oyuncularının ligde az şans bulmasıyla ilgili sıkıntıları kendisinin daha önce gündeme getirdiğini söyledi.

Sağlam, takımının Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun Türk oyuncuların az şans bulduğu yönündeki açıklamalarıyla ilgili, "Milli takımla alakalı 'ilerleyen dönemde sıkıntılar, sorunlar olacak, milli takımda oynatacak futbolcu bulamayacağız' dedik. Sayın Lucescu da görmüş işte, izleyecek futbolcu bulamıyor. İzleyecek futbolcu bulamayan, oynatacak futbolcu da bulamayacak." dedi.

Türk oyunculardan 3 veya 4'ünü kadroya alabildiklerini kaydeden Sağlam, "Geçen hafta biz de bu sayıda oynatabildik. Bazı takımlar 5 tane oynattı. Eğer bu iş böyle giderse yarın onu da bulamayacağız. Ben onun için endişeliyim. Ama bu Türk futbolu açısından ciddi bir sorun. İnşallah en kısa zamanda bu konuyla alakalı radikal önlemler, kararlar alınır." ifadelerini kullandı.


- Demir Grup Sivasspor maçı


Ligin 2. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacakları karşılaşmayla ilgili görüşlerini aktaran Ertuğrul Sağlam, Osmanlıspor karşılaşmasında olduğu gibi bu mücadeleyi de iyi bir sonuçla tamamlamak istediklerini dile getirdi.

Osmanlıspor karşılaşmasının kendileri için her açıdan önemli veriler sağladığını anlatan Ertuğrul Sağlam, "Sivasspor maçını iyi yaşamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ligin 3. haftasında evlerindeki Antalyaspor maçını yeni statlarında oynamayı umduklarını vurgulayan Sağlam, "İnşallah eksiklikler giderildikten sonra karşılaşmayı yeni stadımızda oynayacağız. Coşkulu bir atmosfer ve maçın bir şölen havasında geçmesini istiyorsak 27 bin 44 kişinin o stadı hıncahınç doldurması gerekiyor." şeklinde konuştu.


- "Temennimiz en kısa sürede transferlerin yapılması"


Bir gazetecinin "Artura Mina ve Welliton Soares de Morais transferleriyle ilgili son durum nedir? Mina için Antalyaspor’un da devreye girdiği söyleniyor, bu duruma ne diyorsunuz?" sorusu üzerine Sağlam, ismi geçen oyuncuları beğendiğini söyledi.

Transferlerin kolay gerçekleşmediğine dikkat çeken Sağlam, şunları kaydetti:

"Özellikle oyuncu kalitesi biraz daha yükselince maalesef bu türlü sıkıntılar da olabiliyor. En kısa sürede bu transferlerin takıma katılıp, bizimle beraber olmasını istiyorum. İşte birileri çıkıp bir şeyler söylüyor, kimi çıkıyor şehirle alakalı söylüyor, kimi bölgeyle alakalı söylüyor, kimi farklı sebepleri ya da olmayan şeyleri ön plana çıkarıyor maalesef böyle sıkıntılarla uğraşılıyor. Ama temennimiz en kısa zamanda bu transferlerin yapılması."



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