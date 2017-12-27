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Milli tekvandocunun hedefi olimpiyat

- Dünya şampiyonu sporcu Zeliha Ağrıs: "Gözümü, nihai hedefim olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na çevirmiş bulunuyorum"

Milli tekvandocunun hedefi olimpiyat


KONYA (AA) - Güney Kore'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 53 kiloda Türkiye'ye altın madalya kazandıran milli sporcu Zeliha Ağrıs, spora başladığı Beyşehir Belediyesi Tekvando Spor Okulu'nu ziyaret etti.

Şampiyonada 19 yaşında dünya şampiyonu olan Ağrıs, Beyşehir ilçesindeki tekvando spor okulunu ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, gözünü 2020'de Tokyo'da yapılacak olimpiyatlara çevirdiğini söyledi.

Milli takımda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Ağrıs, şunları kaydetti:

"Değişik ülkelerde düzenlenen çeşitli müsabakalara da katılıyorum. Bir ay sonra Çin'de düzenlenecek turnuvada yine birinci olmayı hedefliyorum. Mayıs ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'na da hazırlanıyorum. İnşallah Avrupa'da da şampiyonluk bekliyorum. Gözümü, nihai hedefim olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na çevirmiş bulunuyorum."

Milli sporcu Ağrıs, çok zorlu bir dönemde gelen dünya şampiyonluğunun aslında kendisi için de sürpriz olduğunu bildirdi.

Dünya Şampiyonası'nda aslında sadece derece beklediğini anlatan Zeliha Ağrıs, "Şampiyonluk benim için de çok büyük sürpriz oldu. Lakin, final maçına şampiyon olacağıma inanarak çıkmıştım. Allah'a şükürler olsun ki altın madalya nasip oldu. Dünya Şampiyonası sonrasında doğduğum, büyüdüğüm Beyşehir ilçemizde beni muhteşem bir şekilde karşıladılar. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
BeyşehirTekvandoZeliha Ağrıs
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