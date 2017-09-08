Milli tenisçiler kupaya ilerliyor

ANKARA (AA) - Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen turnuvalarda mücadele eden milli tenisçilerden tek kadınlarda Çağla Büyükakçay ve tek erkeklerde Marsel İlhan yarı finale yükseldi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki 25 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvası Allianz Kupası'nda mücadele eden Çağla Büyükakçay, çeyrek finalde Rumen Elena Gabriela Ruse ile karşılaştı. Turnuvaya 2 numaralı seribaşı olarak katılan milli tenisçi, 1 saat 54 dakikalık mücadelenin ardından Ruse'yi 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti. Çağla Büyükakçay, yarı finalde İtalyan Jessica Pieri ile karşılaşacak.

Marsel İlhan da son 4 tenisçi arasında

Antalya'da düzenlenen Futures Turnuvası Tennis Organisation Cup'da raket sallayan Marsel İlhan da yarı finale yükseldi.

İlk turlarda İsrailli ve Uruguaylı rakiplerini geçen Marsel İlhan, çeyrek finalde karşılaştığı Arjantinli Dante Gennaro'yu 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek turnuvada yarı finale kaldı

çeyrek finalde

Kariyerinin ilk grand slam deneyimini yaşadığı ABD Açık'ın ardından Fransa'daki Futures Turnuvası'nda sahne alan milli sporcu Cem İlkel ise çeyrek finale çıktı.

Bagneres de Bigorre bölgesindeki toplam 25 bin dolar para ödüllü organizasyonda tek erkekler kategorisinde 1 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Cem İlkel, ikinci turda ev sahibi ülkeden Antoine Escoffier'ı 2 saat 14 dakikanın ardından 4-6, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-1 geçerek çeyrek finale kaldı. Cem İlkel, yarı finalde Fransız tenisçi David Guez ile maça çıkacak.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu