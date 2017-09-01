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Milli voleybolcular Almanya'ya gitti

- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya ile 3 hazırlık maçı yapacak

Milli voleybolcular Almanya'ya gitti

ANKARA (AA) - 2017 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'ya gitti.

Almanya Milli Takımı ile Schweriner kentinde üç hazırlık maçı yapacak milli takım, 3 Eylül Pazar günü İstanbul'a dönecek.

Antrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki milli takımda, şu oyuncular yer alıyor:

Bahar Toksoy Guidetti, Eda Erdem Dündar, Gamze Alikaya, Gizem Örge Güner, Gözde Kırdar Bracceschi, Güldeniz Önal, Hande Baladın, Kübra Çalışkan, Merve Dalbeler, Meryem Boz, Naz Aydemir Akyol, Neriman Özsoy Gençyürek, Neslihan Demir Güler, Polen Uslupehlivan, Simge Şebnem Aköz, Tuğba Şenoğlu.

Azerbaycan ve Gürcistan’ın ortaklaşa ev sahipliğini üstlendiği ve 16 takımın mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri, 22 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Milli takım, C Grubu'nda Bakü'de oynanacak karşılaşmalarda Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna ile mücadele edecek.

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