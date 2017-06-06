Milli voleybolcular Japonya yolcusu

ANKARA (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi E2 Grubu'nda Japonya, Güney Kore ve Slovenya ile karşılaşacak.

Japonya'nın ev sahipliği yapacağı E2 Grubu müsabakaları, 9-11 Haziran tarihlerinde oynanacak.

Ay-yıldızlı kafile, organizasyona katılmak için bu gece İstanbul'dan hava yoluyla Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gidecek. Milliler, buradan da kara yoluyla karşılaşmaların yapılacağı Takasaki kentine geçecek.

Türkiye, Ankara'da oynanan C2 Grubu müsabakalarında sırasıyla Çin, Mısır ve Hollanda'yı yenerek 3'te 3 yapmıştı.





- Milliler moralli gidiyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Josko Milenkoski, yaptığı açıklamada, C2 Grubu'nda 3 maçı da kazanmanın moraliyle Japonya'ya gittiklerini belirtti.

Makedon Milenkoski, Japonya'da zorlu karşılaşmalar oynayacaklarını vurgulayarak, "Sakatlıkları bulunan oyuncularımız var ama gün geçtikçe daha iyi bir takım oluyoruz. Bu sayede de açıklarımızı yavaş yavaş kapatıyoruz. Önümüzde çok önemli 3 karşılaşma var. Avustralya'da oynanacak Dörtlü Final'de olmamız için buradan en iyi sonuçları almamız gerekiyor. Takımım bunu başaracak güçte." ifadelerini kulandı.

Takım kaptanı Arslan Ekşi de sakatlıklara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"3 maçta 3 galibiyet alarak Dünya Ligi'ne müthiş bir başlangıç yaptık. Şimdi Japonya'ya, E2 Grubu karşılaşmalarımızı oynamaya gidiyoruz. Sakatlıklarımız halen devam ediyor ama takım olarak hedefe kenetlenmiş durumdayız. Umuyorum ki Japonya'da istediğimiz oyunu oynar ve Avustralya'da oynanacak Dörtlü Final için avantaj sağlarız. Uzak Doğu seyahatleri bizi biraz yoracak ama bunun üstesinden geleceğimize inanıyoruz."

A Milli Takım'ın, Japonya kafilesinde yer alan oyuncular şöyle:

"Arslan Ekşi (Lokomotiv Novosibirsk), Caner Dengin, Emre Batur, Hasan Yeşilbudak (Halkbank), Baturalp Burak Güngör (Ziraat Bankası), Gökhan Gökgöz, Mustafa Koç (Arkas Spor), İzzet Ünver, Yüksel Sercan Budak (Maliye Piyango), Mert Marko Matic (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Metin Toy (Fenerbahçe), Murat Yenipazar (Hypo Tirol), Serhat Coşkun (Afyon Belediyespor Yüntaş), Yasin Aydın (Galatasaray)





- Maç programı





Türkiye'nin, E2 Grubu'nda oynayacağı maçların programı TSİ şöyle:

9 Haziran Cuma:

13.10 Japonya-Türkiye

10 Haziran Cumartesi:

09.40 Türkiye-Güney Kore

11 Haziran Pazar:

09.40 Slovenya-Türkiye





- Son grup maçları Çin'de





Türkiye, son grup maçlarına 16-18 Haziran tarihlerinde Çin'de çıkacak. A Milli Takım, Kunshan şehrinde oynanacak G2 Grubu maçlarında Çin, Japonya ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Tüm grup maçlarının tamamlanmasının ardından takımların aldıkları galibiyetler ve puanlar, bir havuzda birleşecek. En çok galibiyeti alan 3 takımın yanı sıra ev sahibi Avustralya'nın da katılımıyla FIVB Dünya Ligi Dörtlü Final'i, 24-25 Haziran tarihlerinde Avustralya'nın Gold Coast şehrinde organize edilecek.