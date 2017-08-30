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Milli yelkencinin hedefi, memleketinde Balkan şampiyonu olmak

- Ailesinin yönlendirmesiyle 9 yaşında başladığı yelkende yurt içi ve yurt dışında çeşitli başarılar elde eden Tekirdağlı milli sporcu Ayşenur Orhan, memleketinde düzenlenecek 50. Balkan Yelken Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor - Milli sporcu Ayşenur Orhan: "Balkan şampiyonasında hem ülkemi hem de ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. İnşallah radial sınıfında şampiyon olacağım"

Milli yelkencinin hedefi, memleketinde Balkan şampiyonu olmak

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Ailesinin yönlendirmesiyle 9 yaşında başladığı yelkende yurt içi ve yurt dışında çeşitli başarılar elde eden Tekirdağlı milli sporcu Ayşenur Orhan, memleketinde düzenlenecek 50. Balkan Yelken Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edip, şampiyon olmak istiyor.

Ayşenur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınlar radial sınıfında Balkan şampiyonu olmak için her gün kara ve deniz antrenmanlarını sürdürdüğünü söyledi.

Balkan Şampiyonası'nın doğup büyüdüğü kent olan Tekirdağ'da yapılacak olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ayşenur Orhan, amacının Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşını okutmak olduğunu kaydetti.


- Hedef şampiyonluk


Milli sporcu, daha önce optimist, laser 4.7 ve laser radial sınıflarında yarıştığını, Balkan Şampiyonası'nda ise radial sınıfında mücadele edeceğini vurgulayarak, "2014 yılında milli sporcu oldum. Öncelikle şampiyona bizim şehrimizde ve kulübümüzde düzenlendiği için çok mutluyum. Balkan Şampiyonası'nda hem ülkemi hem de ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. İnşallah radial sınıfında şampiyon olacağım." diye konuştu.

Şampiyona için yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren Ayşenur Orhan, "Geçen hafta milli takım kampındaydım ve orada yoğun bir hafta geçirdim. Şimdi de günlük kondisyon ve deniz çalışmalarıma devam ediyorum. Deniz antrenmanları da takım olarak devam ediyor. Rüzgar olduğu zaman havanın müsaade etmesi halinde günde 3 saat süren deniz antrenmanlarımız oluyor." değerlendirmesinde bulundu.


- Milli takımda 3 Tekirdağlı


Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünün antrenörü Berk Uzel ise kulüplerinden şampiyonada 3 sporcunun milli takım adına yarışacağını aktardı.

Yarışlara katılacak sporcuların her gün yoğun şekilde antrenmanlara devam ettiği söyleyen Uzel, şunları kaydetti:

"Yarışlara bizim kulübümüzden 3 sporcu katılacak. Optimist sınıfında Meriç Erdağlı, laser 4.7 sınıfında Alev Erkan, radial sınıfında ise Ayşenur Orhan, hem kulübümüzü hem de ülkemizi temsilen milli takım kafilesinde yerlerini alacak. Havanın müsaade ettiği her an suya çıkıyoruz. Kulüp olarak bütün hazırlıklarımızı tamamladık, gelecek misafirlerimizi ağırlamak için bekliyoruz."


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