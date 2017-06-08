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Milliler finaller için umutlu

- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2017 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda 10 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Çekya ile karşılaşacak - Milli Takım Başantrenörü Eler: "Turu geçersek tarihimizde ilk kez dünya şampiyonası finallerine katılma şansını yakalayacağız"

Milliler finaller için umutlu


ANKARA (AA) - A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Serdar Eler, 2017 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda Çekya ile yapacakları maçtan umutlu olduğunu ve tarih yazmak istediklerini söyledi.

Eler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tur için yüzde 50 şanslarının bulunduğunu belirtti.

Play-off maçı için Antalya'da kamp yaptıklarını anlatan Eler, "Hayatımda en çok istediğim işlerden biri. İnşallah Türkiye şanssızlığını kıracak ve finallere katılacaktır. Bu da bize nasip olursa ayrı bir mutluluk. Bu işi başarırsak tarihe geçeceğiz. Turu geçersek tarihimizde ilk kez dünya şampiyonası finallerine katılma şansını yakalayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Antalya'da Rusya, Makedonya ve Litvanya'nın katıldığı üçlü bir turnuva düzenlediklerini hatırlatan Eler, şöyle konuştu:

"Değişik takımlarla maç yapmamız iyi oldu. Üçlü turnuva güzel geçti. Takımla ilgili düşündüklerimizi canlı olarak görme şansı yakaladık. Sezon bitmesine rağmen çocuklar istekli. Çekya kağıt üzerinde bizden üstün görünüyor ama bir Danimarka, bir Rusya değiller. Ayrıca ilk maçın deplasmanda olması da bizim için avantaj. Bu avantajı kullanmak istiyoruz."

Yeliz Özel'in hafif bir sakatlığının bulunduğunu ve maçta forma giyebileceğini belirten Eler, "Lig maçları nedeniyle oluşan yorgunluktan dolayı Yeliz Özel'in dizinde ağrı vardı. Onu bir süre dinlendirdik. Üçlü turnuva maçlarında da 5-10 dakika oynattık." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2017 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda, 10 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Most kentindeki müsabakada Sırp Vanja Antic-Jelena Jakovljevic hakem ikilisi görev alacak.

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