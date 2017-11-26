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Millilerden potada 2'de 2

- 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ikinci maçında deplasmanda Ukrayna'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçından da galip ayrıldı - Kiev Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmada Türk seyirciler, milli takımı yalnız bırakmadı

Millilerden potada 2'de 2


KİEV (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ikinci maçında deplasmanda Ukrayna'yı 67-60 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçını da kazanarak liderliğe yükseldi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Kiev Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 28-27 geride girdi. Üçüncü çeyrekte yaptığı top kayıplarıyla rakibini yakalayamayan milliler, son periyotta gösterdiği iyi performansla sahadan 67-60 galip ayrıldı.

B Grubu'nun diğer maçında Letonya sahasında İsveç'i 82-73 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.


- Tribünler doldu


Ukrayna ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada basketbolseverler salonun tamamını doldurdu.

Ukraynalı seyirciler, ellerinde bayraklarla tribündeki yerini alırken, takımlarına marş ve tezahüratlarla destek oldu.


- Türk seyirciler, millileri yalnız bırakmadı


Karşılaşmada bir grup Türk taraftar da salonda hazır bulundu.

Türk basketbolseverler karşılaşmayı Ukraynalı seyircilerin arasında izledi.

Milli takım formasının yanı sıra takımlarının da formalarını giyen seyirciler, maç boyunca ay-yıldızlılara tezahüratlarla destek verdi.


- Kenardan Tolga desteği


Banvit'in genç oyuncusu Tolga Geçim, Ukrayna karşısında kenardan gelerek takımına önemli katkı sağladı.

21 yaşındaki genç basketbolcu, ay-yıldızlılar adına maçın en skorer ismi olurken, karşılaşmayı 15 sayıyla tamamladı.



- Metin ve Sertaç'tan iyi performans


Pınar Karşıyaka'nın milli basketbolcusu Metin Türen ve Beşiktaş Sompo Japan oyuncularından Sertaç Şanlı, Ukrayna karşısında iyi bir performans ortaya koydu.

23 yaşındaki Metin, özellikle ilk çeyrekte hücumda önemli isabetler kaydederken, maçı 9 sayıyla tamamladı.

Beşiktaş Sompo Japan forması giyen Sertaç Şanlı da boyalı alanda gösterdiği etkili performansla galibiyete katkı sağlarken, 14 sayı kaydetti.

Grubun ilk maçında Letonya karşısında etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe Doğuş'un 27 yaşındaki oyuncusu Melih Mahmutoğlu ise Ukrayna karşısında sadece 2 sayı üretebildi.


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2019 FIBA Dünya KupasıA Milli Erkek Basketbol TakımıAvrupa ElemeleriB GrubuBasketbolUkrayna
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