Millilerden sessiz prova

ÜSKÜP

A Milli Futbol Takımı deplasmanda özel maçta karşılaştığı Makedonya ile 0-0 berabere kaldı.

70. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Pandev, kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldı. Ancak geriden gelen Ozan Tufan ayak koyduğu topu kornere göndererek, mutlak bir golü önledi.

72. dakikada Spirovski'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, top defansa çarparak az farkla kornere çıktı.

84. dakikada Trajkovski'nin ceza sahası gerisinden çıkardığı şutta, kaleci Volkan Babacan soluna gelen topa yatarak sahip oldu.

89. dakikada İbraimi'nin orta sahadan uzun pasında savunma arkasına sarkan Trickovski, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Volkan Babacan, soluna gelen topu güçlükle önledi.

Mücadele golsüz berabere sona erdi.

Üsküp'te seri bitti

A Milli Takım'ın Üsküp'te Makedonya ile yaptığı maçlardaki galibiyet serisi sona erdi.

Makedonya ile deplasmanda 3 maç yapan ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmaları 2-0, 2-1 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. Başkent Üsküp'te 4. maçına çıkan milliler, 0-0 sona eren müsabakayla kazanma serisini devam ettiremedi.

Millilerin Makedonya ile yaptığı 8 maç, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlandı.

Terim, 6 değişiklik yaptı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, karşılaşmada 6 değişiklik gerçekleştirdi.

Ay-yıldızlı ekip, müsabakaya Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Emre Çolak, Olcay Şahan, Arda Turan, Enes Ünal ilk 11'i ile çıktı.

Fatih Terim, ikinci yarıda sırasıyla Cengiz Ünder, Hasan Ali Kaldırım, Selçuk İnan, Cenk Tosun, Emre Mor ve Burak Yılmaz'ı sahaya sürdü.

Milli takımda Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan 90 dakika sahada kaldı.

Makedonya, iki kere ofsayta takıldı

Makedonya Milli Takımı, Türkiye filelerini iki kere havalandırmasına rağmen ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Mücadelenin 19. dakikasında Mojsov'un kafayla filelere gönderdiği top, yan hakemin uyarısıyla ofsayt olarak değerlendirildi. Ev sahibi takımda 53. dakikada Alioski'nin filelere gönderdiği meşin yuvarlakta da ofsayt nedeniyle gol kararı çıkmadı.

Muhabir: Dzihat Aliju-Emrah Oktay