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Milyon dolarlık atlar, İstanbul'daki festivalde yarışacak

- İstanbul'da 2-3 Eylül'de yapılacak Longines Uluslararası Yarış Festivali'nde aralarında Sir Alex Ferguson'un "Chess Move" isimli safkanın da olduğu milyon dolarlık atlar katılacak

Milyon dolarlık atlar, İstanbul'daki festivalde yarışacak


İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 2-3 Eylül'de düzenlenecek Longines Uluslararası Yarış Festivali'nde milyon dolarlık atlar mücadele edecek.

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Veliefendi Hipodrumu'nda gerçekleştirilecek festivale, aralarında Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson'un "Chess Move" isimli safkanın da olduğu milyon dolarlık atlar katılacak.

Türk atlarının yurt dışından gelen safkanlarla yarışarak güçlerini sınadığı festivale ülke dışından kayıt yaptıran 29 at, kargo uçaklarla İstanbul'a getirilecek.

Toplam 1 milyon 923 bin 125 avro ikramiyenin dağıtılacağı festivalin ilk gününde Uluslararası Arap Atı Yarışları Federasyonu (IFAHR), Anadolu ve İstanbul koşuları, ikinci gününde ise Malazgirt, Boğaziçi, Topkapı ve Trakya koşuları gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
At YarışlarıChess MoveLongines Uluslararası Yarış FestivaliManchester UnitedSir Alex Ferguson
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