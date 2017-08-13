ANTALYA (AA) - Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Antalya'da sürüyor.

Antalya Kapalı Spor Salonu'ndaki şampiyonaya 70 ilden 2 bin 500 sporcu katılıyor. 10-12 yaş arasındaki minik sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Türkiye Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Aydın Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın turizm kenti Antalya'da şenlik havasında geçtiğini kaydetti.

Şampiyonanın sıradan bir organizasyon şeklinde algılanmaması gerektiğini vurgulayan Akpınar, "Bu tür organizasyonlar yeni Nur Tatarlar, Servet Tazegüller gibi olimpiyatlarda derece yapmış sporcuların yetişmesi için önemli. Önümüzdeki süreçte yıldızlarda ve gençlerde dünya şampiyonalarında dereceler alarak İstiklal Marşımızı çaldırma hedefinde bu minik sporcular bizim altyapımızı, ana kaynağımızı oluşturacak. Bu nedenle bu şampiyonalara ciddi önem veriyoruz." diye konuştu.

Şampiyona yarın sona erecek.