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MKE Ankaragücü'nde liderlik sevinci

Zirve mücadelesi verdiği Ümraniyespor'u mağlup eden başkent ekibi, bu sezon ilk kez liderliğe yükseldi.

MKE Ankaragücü'nde liderlik sevinci

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde liderlik sevinci yaşanıyor.

Ankaragücü, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yenilenmiş kadrosuyla sezona kötü başlamasına rağmen kısa zamanda toparlanarak 14. haftadaki Ümraniyespor galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturdu.

Ligin ilk dört haftasında sırasıyla, Büyükşehir Belediye Erzurumspor (0-0) ve Altınordu (1-1) ile berabere kalan, Elazığspor (2-0) ve Balıkesirspor Baltok'a (1-2) kaybeden sarı-lacivertli ekip, 5. haftada çıkışa geçti.

Beşinci hafta mücadelesinde, ilk dört maçında puan kaybetmeyen Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-1 yenen sarı-lacivertliler, ligde son 10 haftada 9 galibiyet elde etti, 1 maçta berabere kaldı.

Ligin 14. haftasına lider giren Ümraniyespor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü, 30 puana ulaşarak bu sezon ilk kez zirvede yer aldı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır bugünü beklediklerini söyledi.

Sezona çok sıkıntılı başladıklarını, transferi geç tamamladıklarını, bu nedenlerle de eleştiriler aldıklarını dile getiren Yiğiner, "Sabrın sonu selamettir. Biz transferlerimize de hocamıza da güveniyorduk. Sezon başında uyum süreci geçirdik ancak şu an bir makinenin dişlileri gibi işliyor takımımız. Çok çalışacağız, rehavete kapılmayacağız. İnşallah, sezon sonunda da Ankaragücü'nü hak ettiği yere, Süper Lig'e taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Musa Samur

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